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500 mil unidades

Fiocruz vai liberar primeiras doses produzidas no Brasil na quarta-feira

A vacina contra a Covid-19 é desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, cuja técnica de fabricação é dominada pela Fiocruz

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:12
Doses da vacina da Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que produzida na Fiocruz
Doses da vacina da Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que produzida na Fiocruz Crédito: @oficialfiocruz Verificado/Instagram
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou nesta segunda-feira, 15, que vai entregar na próxima quarta-feira, 17, ao Ministério da Saúde as primeiras 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela instituição. É a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, cuja técnica de fabricação é dominada pela Fiocruz, entre outras instituições pelo mundo. Na sexta-feira, 19, devem ser entregues mais 580 mil doses, totalizando 1 milhão e 80 mil. A distribuição aos Estados caberá ao Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
A Fiocruz prevê entregar ao Ministério, ao longo do mês de março, 3,8 milhões de doses. Na última sexta-feira (12), uma segunda linha de produção entrou em operação no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), aumentando a capacidade produtiva da fábrica de vacinas. A expectativa é chegar até o final do mês com uma produção de cerca de um milhão de doses por dia.
Com o registro definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última sexta-feira, a Fiocruz passou a ter o primeiro registro de uma vacina contra covid-19 produzida no país.

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