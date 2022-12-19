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Isabel Cristina

Conheça a estudante mineira que foi tornada beata mesmo sem realizar milagre

Isabel Cristina, que atuava na assistência aos mais pobres, foi assassinada com 15 facadas por um homem. Sua cerimônia de beatificação ocorreu no último dia 10

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 dez 2022 às 10:56
Estudante mineira Isabel Cristina foi tornada beata mesmo sem realizar milagre
Estudante mineira Isabel Cristina foi tornada beata mesmo sem realizar milagre Crédito: Divulgação
A estudante mineira Isabel Cristina Mrad Campos (1962-1982) foi tornada beata mesmo sem ter realizado um milagre, procedimento que normalmente baseia esse grau de reconhecimento dentro da Igreja Católica. A cerimônia de beatificação da estudante ocorreu no último dia 10, em sua terra natal, Barbacena.
O que foi levado em conta pelo Vaticano no caso da jovem foi o seu martírio. A estudante havia se mudado para a cidade vizinha de Juiz de Fora (MG) para estudar e prestar vestibular. Lá, foi foi assassinada com 15 facadas por um homem que estava em sua casa para instalar um guarda-roupa tentou estuprá-la.
O sofrimento da estudante, criada em uma família fortemente católica, foi o que o Vaticano levou em consideração ao torná-la beata, segundo informações da Arquidiocese de Mariana, à qual pertence Barbacena.
Ela também atuava na assistência aos mais pobres com os vicentinos, como são conhecidos os integrantes de associações ligadas a são Vicente de Paulo. É a quarta vez que religiosos são beatificados em Minas (veja lista abaixo). O caso da estudante é o primeira em que não houve comprovação de milagre.
O padre Geraldo Guilherme da Silva, especialista em direito canônico da arquidiocese de Belo Horizonte, afirma que as regras atuais para beatificações e canonizações foram reordenadas na Constituição Apostólica de 25 de janeiro de 1983, durante o pontificado de João Paulo 2º.
Segundo o especialista, somente em casos de martírios comprovados e fé "demonstrada e vivenciada" pode haver a dispensa da realização de milagre para beatificações. "O fato de a pessoa ofertar sua própria vida em razão da fé demonstrada dispensa a comprovação do milagre", explica.
Isabel Cristina pode se tornar santa, mas para isso existe a necessidade da comprovação de milagre, segundo a Arquidiocese de Mariana.
Minas Gerais tem outros três beatos, nascidos ou com atuação no estado, e que tiveram milagres reconhecidos pelo Vaticano: Padre Eustáquio, Nhá Chica e Padre Victor.
Nascido na Holanda, Padre Eustáquio, conforme aceito pelo comando da Igreja Católica, curou um padre que tinha câncer. Nhá Chica, de São João del-Rei, curou uma mulher com grave doença cardíaca. Já a Padre Victor, de Campanha, é atribuída a intercessão de milagre para a gravidez de outra mulher cujo diagnóstico médico afirmava que nunca poderia gerar filhos.
A junta que determina as beatificações e canonizações no Vaticano é formada por teólogos, médicos e outros integrantes do comando da igreja que analisam relatos e documentos.

Outros beatos de Minas Gerais

 Estado com forte tradição no catolicismo, Minas Gerais tem agora quatro beatos e outros dois religiosos sob análise para também alcançarem esta posição na igreja:
Padre Eustáquio - Humberto Van Lieshout
  • Nascimento: 03/11/1890 - Aarle Rixtel - Holanda
  • Morte: 30/08/1943 - Belo Horizonte (MG)
  • Data de beatificação: 15/03/2006
  • Motivo: cura de um câncer em um religioso
Padre Victor - Francisco de Paula Victor
  • Nascimento: 12/04/1827 - Campanha (MG)
  • Morte: 23/09/1905 - Três Pontas (MG)
  • Data de beatificação:  14/11/2015
  • Motivo: gravidez de mulher que, conforme os médicos, não tinha condições de gerar filhos 
Nhá Chica - Francisca de Paula de Jesus
  • Nascimento: 1808 - São João del-Rei (MG)
  • Morte: 14/06/1895 - Baependi (MG)
  • Data de beatificação: 04/05/2013
  • Motivo: cura de doença cardíaca congênita em uma mulher

Religiosos de Minas com processo em andamento para beatificação

Padre Libério - Libério Rodrigues Moreira
  • Nascimento: 30/06/1884 - Lagoa Santa (MG)
  • Morte: 21/12/1980 - Divinópolis (MG)
  • Motivo: sob segredo do Vaticano
Irmã Benigna - Maria da Conceição Santos
  • Nascimento: 16/08/1907 - Diamantina (MG)
  • Morte: 16/10/1981 - Belo Horizonte (MG)
  • Motivo: sob segredo do Vaticano

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