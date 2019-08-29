Clima

Congresso instala comissão mista para discutir mudanças climáticas

O anúncio da retomada das atividades da comissão, criada em 2008 e inativa desde o final do ano passado, foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 00:10 - Atualizado há 6 anos

Sessão do Congresso Nacional Crédito: Sérgio Lima/Poder360

O Congresso Nacional instalou nesta quarta-feira (28) a Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças Climáticas (CMMC). Composta por deputados e senadores, a comissão será presidida pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA) e terá como relator o deputado Edilázio Junior (PSD-MA). Ambos os parlamentares são de estados de áreas atingidas pelas recentes queimadas na região da Amazônia Legal.

O anúncio da retomada das atividades da comissão, criada em 2008 e inativa desde o final do ano passado, foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), após as queimadas ocorridas na Amazônia. Na ocasião, o parlamentar afirmou que o espaço vai centralizar o debate sobre os incêndios que atingem a Floresta Amazônica.

COMPOSIÇÃO

Inicialmente, Alcolumbre informou que a presidência da comissão ficaria com senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No entanto, após votação para escolha dos membros do colegiado, a disputa foi vencida por Zequinha Marinho por um voto de diferença. Para os cargos de vice-presidente e relator foram escolhidos os deputados Sérgio Souza (MDB-PR) e Edilázio Júnior (PSD-MA), respectivamente.

Composta por 11 senadores, 11 deputados e 11 suplentes, a CMMC tem o objetivo de acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil.

INCÊNDIOS

Os incêndios na Floresta Amazônica também mobilizaram parlamentares na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, as comissões de Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia aprovaram requerimento para ouvir dois ministros sobre o assunto.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou requerimento para ouvir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no dia 4 de setembro, às 9h30. Já o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, será ouvido no dia 12 de setembro, às 10 horas, em audiência conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia, e Meio Ambiente sobre a mudança na direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

