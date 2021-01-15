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No recesso

Congresso devia voltar para cobrar da Anvisa e Ministério, diz Maia

Entre os temas urgentes defendidos por Maia que demandam a atenção, está a vacinação contra o novo coronavírus e a situação de Manaus, que vive grave crise de saúde.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:58

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta sexta-feira (15), que a Câmara e o Senado retornem aos trabalhos a fim de cobrar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde e do Executivo uma posição a respeito das ações de combate à Covid-19. Entre os temas urgentes - defendidos por Maia - que demandam a atenção dos parlamentares, está a vacinação contra o novo coronavírus e a situação de Manaus, que vive grave crise de saúde.
Na quinta-feira (14), a capital do Amazonas enfrentou o esgotamento do oxigênio envasado em hospitais da redes pública e privada e consequente morte de dezenas de pacientes em estado grave por asfixia.
Segundo Maia, compete ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a convocação de retorno às atividades parlamentares ou a criação de uma comissão representativa.
O grupo, a ser formado por sete senadores e dezesseis deputados, é utilizado para discutir assuntos emergenciais em períodos de recesso.
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Maia esteve acompanhado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do candidato à sucessão da Casa Baleia Rossi (MDB-SP).

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