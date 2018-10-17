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Remuneração

Congresso derruba veto de Temer a piso salarial de agentes de saúde

Texto aprovado fixa a remuneração em R$ 1.250 a partir de 2019; profissionais receberão R$ 1.400 em 2020 e R$ 1.550 em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 18:31

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 18:31

Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Na primeira sessão do Congresso após o primeiro turno das eleições, senadores e deputados comemoraram nesta quarta-feira (17) a derrubada do veto (VET 32/2018) do presidente da República ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
A remuneração nacional estava prevista no projeto de conversão oriundo da Medida Provisória (MPV) 827/2018, aprovada em julho pelo Congresso.
À época, o presidente Michel Temer sancionou a nova regulamentação profissional da categoria, mas vetou os seis pontos do texto que tratavam do reajuste com a justificativa de que matéria aprovada pelo Congresso Nacional criava despesas obrigatórias sem estimativa de impacto orçamentário.
O texto aprovado pelo Congresso fixa a remuneração em R$ 1.250 a partir de 2019. Os agentes receberão R$ 1.400 em 2020 e R$ 1.550 em 2021.
A partir de 2022, o piso será reajustado anualmente em percentual definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Parlamentares se revezaram na tribuna com discursos de que a derrubada do veto significa justiça aos agentes de saúde. O texto será promulgado nos próximos dias pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE).
Esse foi o único veto apreciado nesta quarta-feira (17). Com o quórum baixo, parlamentares de vários partidos entraram em obstrução e forçaram o encerramento da sessão.
A medida foi tomada para que os outros 15 vetos previstos para hoje, que não têm tanto consenso quanto o dos agentes comunitários, não corressem risco de não serem derrubados.

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