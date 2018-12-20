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Aeroporto

Confins está fechado para pousos e decolagens após pouso de emergência

Voos para Belo Horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 11:59
O avião da Latam que fez o pouso de emergência Crédito: TV Globo / Reprodução
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, está fechado para pousos e decolagens, na manhã desta quinta-feira, após um voo da Latam, que seguia de Garulhos, em São Paulo, para Londres fazer um pouso de emergência na pista às 1h43. Até as 7h, 67 voos haviam sido cancelados. Por causa dessa situação, todos os voos com destino a Belo Horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos, informou a A BH Airport.
A Latam e a BH Airport informaram que todos os passageiros foram retirados em segurança. O avião teve os oito pneus danificados. A troca terá que ocorrer na pista  o material usado para essa operação será enviado de São Paulo  e só então a aeronave poderá ser retirada do local. A empresa informou, ainda, que essa operação não deve terminar antes das 19h.
"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA8084 (São Paulo/Guarulhos-Londres), que partiu às 00h30 (hora local) de hoje (20), alternou para o aeroporto de Belo Horizonte/Confins em razão de questões técnicas. Todos os passageiros desembarcaram em segurança e estão recebendo a assistência necessária. Durante o pouso, às 1h43, os pneus da aeronave foram danificados e terão de ser trocados para possibilitar a retirada da aeronave da pista, que está interditada pelo menos até as 19h".
A BH Airport, recomenda que todos os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o Aeroporto.
 

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