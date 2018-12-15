Companhias têm dificuldades para regularizar voos em Guarulhos

Grande número de atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Arquivo Aeroporto de Guarulhos

Pelo terceiro dia consecutivo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos registra grande número de atrasos e cancelamentos de voos. Segundo balanço divulgado pela GRU Airport, concessionária que administra o terminal, da 0h às 15h deste sábado (15), mais de um terço das decolagens (36,7%) saiu com atrasos superiores a 30 minutos, um total de 69 partidas afetadas.

Nas chegadas, o percentual de atrasos é de 18,1%, o que significa que 36 voos excederam o horário programado. Houve ainda 20 cancelamentos de aterrizagens e 16 de partidas.

A concessionária afirma que o aeroporto está funcionando normalmente. No entanto, as companhias ainda enfrentam problemas para regularizar os voos depois das fortes chuvas de quinta-feira (13).

LATAM



A empresa mais afetada é a Latam. Entre a 0h e às 15h, apenas 4 voos operados pela companhia saíram dentro do horário programado. Em 2 o atraso, entretanto foi menor do que 30 minutos. Tiveram atrasos entre uma e meia hora, 26 dos voos da companhia realizados hoje em Guarulhos, 16 ficaram até duas horas fora do horário previsto e um ultrapassou as duas horas de atraso.

OUTRO LADO



A Latam disse hoje, por meio de nota, que teve as operações fortemente impactadas pela meteorologia adversa em São Paulo, prejudicando a sua malha área. Somente neste sábado, a empresa informou ter cancelado 54 voos. A Latam reitera que esta é uma situação totalmente alheia à sua vontade, enfatiza o comunicado.

A companhia vai permitir alterações ou reembolso dos bilhetes para voos e conexões programadas até as 23h59 da próxima segunda-feira (17) sem cobrança de taxas, multas ou diferenças tarifárias, a depender da disponibilidade de assentos.

A empresa afirmou que ampliou as equipes operacionais e de atendimento. Os passageiros podem conferir a situação dos voos pela página da companhia na internet ou pelos telefones 4002-5700 (nas capitais) ou 0300-570- 5700 (nas demais localidades do Brasil).

BRASÍLIA



No Aeroporto Internacional de Brasília  Presidente Juscelino Kubitschek, de acordo com balanço da assessoria de imprensa, dos 135 voos realizados na manhã deste sábado (15), foram registrados 14 atrasos, nove voos foram cancelados, quatro com destino a Brasília e outros cinco saindo da capital federal. A maioria devido a problemas em São Paulo. O mau tempo em Porto Seguro e Porto Alegre também gerou atrasos na capital.

Em nota, a assessoria diz que, com o início da alta temporada de verão, o fluxo de passageiros está maior e os impactos causados em outros aeroportos se reflem também em Brasília. O terminal brasiliense é um dos principais centros de conexão do país e o terceiro mais movimentado do Brasil, ficando atrás apenas dos terminais paulistas.

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto, recomenda que os passageiros entrem em contato com a a companhia aérea para saber sobre o status do voo. A administradora ainda lembra que é importante chegar com pelo menos 1h30 de antecedência para embarques em voos nacionais e 2h30 para voos internacionais.