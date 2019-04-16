Home
>
Brasil
>
Comissão define tramitação de MP para auxílio a vítimas de Brumadinho

Comissão define tramitação de MP para auxílio a vítimas de Brumadinho

O auxílio prevê o pagamento de R$ 600, em parcela única, a cerca de 2.280 famílias, totalizando R$ 1,3 milhão