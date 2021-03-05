Com Covid-19, senador Major Olimpio tem piora e vai para UTI

Major Olímpio apresentou agravamento do quadro nesta sexta-feira Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

Major Olimpio (PSL-SP) deu entrada nesta sexta (5) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o agravamento do quadro. De acordo com a assessoria do senador, não houve necessidade de intubação. Internado com Covid-19 desde terça-feira (2) no Hospital São Camilo, em São Paulo, o senador(PSL-SP) deu entrada nesta sexta (5) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o agravamento do quadro. De acordo com a assessoria do senador, não houve necessidade de intubação.

O hospital não foi autorizado a divulgar detalhes do estado de saúde do senador. Na quinta, Olimpio divulgou uma nota agradecendo as mensagens e orações por sua recuperação e informou que, de acordo com a equipe médica, seu quadro evoluía bem "apesar da gravidade". "Tenho fé que em breve estou de volta ao combate", escreveu.

Aliados e adversários políticos têm utilizado as redes sociais para desejar uma boa recuperação ao senador. "Estamos preocupados. É uma doença que não escolhe pessoas mais ou menos debilitadas, saudáveis, atletas... É uma doença que pode ter complicações em qualquer pessoa. Olimpio é um homem forte, que se cuida. Estou consternada", disse a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).

"Podem discordar dele, mas tem espírito público e coragem", escreveu o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). "Tenho divergências no campo político. Desejo que fique bem logo e saia dessa", publicou a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Companheiro de Casa de Olimpio, Alvaro Dias (Podemos-PR) chamou o senador internado de "combativo e corajoso". "Desejo pronto restabelecimento. Saúde, amigo."