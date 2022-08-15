Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Collor perde R$ 20 milhões de patrimônio em quatro anos
Folha de São Paulo

Collor perde R$ 20 milhões de patrimônio em quatro anos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Fernando Collor (PTB-AL) perdeu R$ 20 milhões de patrimônio de 2018 para cá, de acordo com o registro da sua candidatura ao governo de...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 18:19

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 18:19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Fernando Collor (PTB-AL) perdeu R$ 20 milhões de patrimônio de 2018 para cá, de acordo com o registro da sua candidatura ao governo de Alagoas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A queda representa 76,4% do total de bens.
Nas últimas eleições, o ex-presidente declarou ter patrimônio de R$ 20.683.101,57 e uma lista extensa de bens. Só de crédito decorrente de empréstimos, o parlamentar acumulava R$ 6,8 milhões.
Um dos 11 carros declarados era avaliado em R$ 943.611,73; ele afirmava ainda ter seis prédios residenciais e duas embarcações que, somadas, valiam R$ 46 mil. Com a correção do IPCA, o patrimônio declarado em 2018 valeria, hoje, R$ 26.382.859,70.
Em 2022, no entanto, Collor afirmou ter apenas R$ 6,2 milhões. O bem mais caro do senador é uma casa de R$ 4 milhões. Os créditos decorrentes de empréstimo, os prédios e as embarcações, por exemplo, não constam mais na declaração.
Procurada, a assessoria de imprensa do senador não se manifestou até a publicação desta nota.
Collor será o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Alagoas. Embora no âmbito nacional seja aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no estado, o seu candidato, Rodrigo Cunha (União) não apoia o presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump declara vitória no Irã mais uma vez após resgate de pilotos, mas ameaças às operações dos EUA se mantêm
Imagem de destaque
Ônibus Rosa 'muda de rota': TJES quer liberar medidas protetivas em ambiente virtual
Imagem de destaque
Cara fechada de Virginia em festa surpresa reforça rumor de crise com Vini Jr.

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados