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Ataque virtual

CNJ confirma ataque virtual ao site do órgão

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não confirmou oficialmente se houve vazamento de informações.

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 00:21

Publicado em 

02 abr 2019 às 00:21
CNJ foi alvo de um ataque virtual feito por hackers Crédito: Reprodução
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou nesta segunda-feira (1º) que o site do órgão foi alvo de um ataque virtual feito por hackers. De acordo com informações divulgadas pelo conselho, nenhum sistema de informações processuais foi afetado e as Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar o caso. O CNJ não confirmou oficialmente se houve vazamento de informações.
Segundo o site Defcon Lab, referência em defesa virtual, o hacker responsável pelo ataque disponibilizou para download um arquivo anônimo com informações de usuários que solicitaram algum tipo de serviço na página do conselho.
> OAB pede ao STF adiamento de julgamento sobre segunda instância
No mês passado, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli,determinou a abertura de inquérito para apurar notícias falsas (fake news) que tenham a Corte como alvo.

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