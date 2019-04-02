CNJ confirma ataque virtual ao site do órgão

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou nesta segunda-feira (1º) que o site do órgão foi alvo de um ataque virtual feito por hackers. De acordo com informações divulgadas pelo conselho, nenhum sistema de informações processuais foi afetado e as Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar o caso. O CNJ não confirmou oficialmente se houve vazamento de informações.