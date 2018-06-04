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R$ 5 mil

Cliente será indenizado por receber mensagens eróticas no celular

Fato causou constrangimento na família. Empresa alega que serviço foi contratado de forma regular

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 13:57
Empresa alega que serviço foi contratado de forma regular Crédito: Shutterstock
Um cliente conseguiu na Justiça o direito de receber R$ 5 mil de indenização por danos morais da Telefônica Brasil S.A. Em março de 2013, o consumidor começou a receber mensagens eróticas e pornográficas pelo celular, mesmo sem ter contratado esse serviço.
De acordo com seu depoimento, isso causou constrangimento na família, já que a mulher e os filhos tiveram acesso ao conteúdo inapropriado.
Em sua defesa na Justiça, a empresa justificou que a contratação foi feita de forma regular, por meio de pedido via aparelho celular. Portanto, segundo a operadora, o serviço foi solicitado por alguém com acesso ao aparelho.
Em um primeiro momento, a Justiça condenou a operadora a pagar R$ 12,96, referente ao custo do serviço, e mais R$ 8 mil pelos danos morais. O cliente e a operadora recorreram, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a Telefônica novamente, mas reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 5 mil.
 
 

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