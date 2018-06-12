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Não conseguiu indenização

Cliente processa empresa após apagão acabar com festa de animal

Mulher pedia quase R$ 20 mil em danos morais e materiais

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 13:13
Festa foi interrompida por falta de energia elétrica Crédito: Pixabay
Uma mulher entrou na Justiça em busca de uma indenização por danos morais e materiais após a festa de seu animal de estimação ser interrompida por falta de energia elétrica. Em novembro do ano passado, ela organizou uma festa para comemorar o aniversário de sua cadela, em um salão de festas infantis em Vicente Pires, no Distrito Federal. No entanto, no dia do evento para 50 adultos e algumas crianças, houve falta de energia elétrica, porque um painel eletrônico caiu sobre os postes de iluminação próximo ao local da celebração.
Na Justiça, a consumidora disse que "uma chuva simples" e um vento de "leve intensidade" causaram o cancelamento da festa. Por isso, pedia que as empresas responsáveis pelo terreno e pelo painel luminoso fossem condenadas a pagar R$ 3.395,33 de danos materiais e mais R$ 15.904,67 por danos morais.
Por outro lado, as empresas contestaram o pedido da cliente, explicando que houve uma chuva forte na região, que causou alagamentos e outros transtornos. Documentos apresentados pelas empresas comprovaram que choveu bastante em todo o Distrito Federal, tendo ocorrido, inclusive, chuva de granizo. Em um local próximo à casa de festas, dois muros chegaram a ser derrubados em razão da força da água da enxurrada.
Segundo o Juizado Especial Cível do Guará, ao contrário do afirmado pela cliente, naquela data não houve "uma simples chuva, associada a vento de leve intensidade", mas um temporal com fortes ventos destruidores. Segundo a decisão, a falta de energia elétrica não ocorreu por negligência ou imprudência das empresas, mas em decorrência de força maior, um evento da natureza (chuvas com fortes ventos).

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