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Barra da Tijuca

Cirurgião plástico é morto a tiros quando chegava para plantão no Rio de Janeiro

Claudio Marsili, de 64 anos, foi surpreendido por criminosos em um Renault Sandero quando estacionava a caminhonete dele, uma Toyota Hilux

Publicado em 

19 out 2021 às 10:24

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:24

O cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, estacionava a caminhonete dele quando foi surpreendido por criminosos
O cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, estacionava a caminhonete dele quando foi surpreendido por criminosos Crédito: Reprodução
Um cirurgião plástico foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19) quando chegava para dar um plantão em uma clínica localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Claudio Marsili, de 64 anos, foi surpreendido por criminosos em um Renault Sandero quando estacionava a caminhonete dele, uma Toyota Hilux.
Segundo o jornal O Globo, testemunhas contaram que os bandidos esperaram o médico chegar, por volta das 7h. Após atirar nele, os criminosos levaram a caminhonete da vítima. Peritos da Polícia Civil foram até o local para colher pistas.
O médico, que tinha 15,8 mil seguidores no Instagram, fez um último post nesta segunda-feira (18).
Em nota, o Conselho Regional de Medicina informou que "está consternado e lamenta a morte do renomado colega Claudio Marsili, por um motivo tão cruel. Ontem (18/10), nossa categoria profissional celebrou o Dia do Médico, com uma iluminação especial no Cristo Redentor por esta data, e é muito triste receber esta notícia e saber que estamos tão expostos à insegurança e à violência em nossa cidade. Pedimos às autoridades que assegurem o nosso direito de ir e vir e que os responsáveis sejam devidamente punidos. O Cremerj se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor."

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