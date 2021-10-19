Cirurgião plástico é morto a tiros quando chegava para plantão no Rio de Janeiro

Um cirurgião plástico foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19) quando chegava para dar um plantão em uma clínica localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Claudio Marsili, de 64 anos, foi surpreendido por criminosos em um Renault Sandero quando estacionava a caminhonete dele, uma Toyota Hilux.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina informou que "está consternado e lamenta a morte do renomado colega Claudio Marsili, por um motivo tão cruel. Ontem (18/10), nossa categoria profissional celebrou o Dia do Médico, com uma iluminação especial no Cristo Redentor por esta data, e é muito triste receber esta notícia e saber que estamos tão expostos à insegurança e à violência em nossa cidade. Pedimos às autoridades que assegurem o nosso direito de ir e vir e que os responsáveis sejam devidamente punidos. O Cremerj se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor."