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Panelaço

Cidades brasileiras têm panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

O presidente fez pronunciamento na TV, em rede nacional, para emitir posicionamento sobre a crise decorrente das queimadas na Amazônia, que gerou repercussão global

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 18:13
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Foram registrados panelaços em diversas cidades brasileiras durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na noite desta sexta-feira (23).
O presidente fez pronunciamento na TV, às 20h30, em rede nacional, para emitir posicionamento sobre a crise decorrente das queimadas na Amazônia, que gerou repercussão global. Há notícia de panelaços em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.
> Congresso deve instalar comissão mista sobre mudanças climáticas
Na capital paulista, os protestos ocorreram com gritos de "Fora, Bolsonaro!" e "Ele não" nos bairros do centro e zona oeste, como Barra Funda, Santa Cecília, Higienópolis e Pinheiros.
> Exército fica à frente de ação na Amazônia para dar recado
No Rio, os relatos de protestos incluem bairros como Copacabana e Humaitá. Em Belo Horizonte houve registro no centro e, em Porto Alegre, em bairros, como Centro, Rio Branco, Petrópolis e Jardim Botânico.

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