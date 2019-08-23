Cidades brasileiras têm panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Foram registrados panelaços em diversas cidades brasileiras durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na noite desta sexta-feira (23).

O presidente fez pronunciamento na TV, às 20h30, em rede nacional, para emitir posicionamento sobre a crise decorrente das queimadas na Amazônia, que gerou repercussão global. Há notícia de panelaços em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Na capital paulista, os protestos ocorreram com gritos de "Fora, Bolsonaro!" e "Ele não" nos bairros do centro e zona oeste, como Barra Funda, Santa Cecília, Higienópolis e Pinheiros.