Chuva deixa Rio de Janeiro em alerta e derruba mais de 80 árvores

Chuva e queda de árvores interromperam o trânsito em vários pontos do Rio Crédito: Divulgação

Rio de Janeiro na noite deste domingo (28) e na madrugada de segunda-feira (29), provocando quedas de árvores em 80 pontos da cidade, atrapalhando o trânsito e fazendo a prefeitura decretar estágio de atenção, o segundo nível em uma escala de três. Fortes chuvas caíram nona noite deste domingo (28) e na madrugada de segunda-feira (29), provocando quedas de árvores em 80 pontos da cidade, atrapalhando o trânsito e fazendo a prefeitura decretar estágio de atenção, o segundo nível em uma escala de três.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o município entrou nesse estágio às 20h25 deste domingo, devido ao avanço de uma frente fria e núcleos de chuva moderada a forte que se deslocaram de forma rápida pela cidade.

Os pontos que registraram maiores índices pluviométricos foram no Grande Méier, Rocinha e Alto da Boa Vista, com números acumulados para uma hora variando entre 23,6 e 20,2, de acordo com o Centro de Operações.

As quedas de árvores interromperam o fluxo de veículos em dezenas de pontos do município, como na rua Marquês de Pombal, altura da rua Benedito Hipólito, e na rua Estácio de Sá, ambos os locais no centro do Rio de Janeiro.

O vento forte que acompanhou a tempestade também causou destruição. Na zona sul, chegou a 105,5 quilômetros por hora no Forte de Copacabana. Na Praia Vermelha, também alcançou números parecidos. Já no aeroporto Santos Dumont, no centro, a velocidade foi a 79,6 km/h.

A cidade permanece em estágio de alerta nesta segunda, apesar de a previsão apontar que a chuva, que já diminuiu pela manhã, não volte a ser forte ao longo do dia. De acordo com o sistema Alerta Rio, a tempestade perdeu intensidade. No entanto, o tempo continua instável.