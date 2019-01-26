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Tragédia em Brumadinho

Chega a 5 número de vítimas de rompimento atendidas em Hospital em MG

O quadro é considerado estável e todos estão conscientes

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 22:28

Publicado em 

25 jan 2019 às 22:28
Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
Por volta das 19h, o Hospital João XXXIII, de Belo Horizonte, atualizou o número de vítimas que deram entrada na unidade. Até o momento, cinco pessoas passam por avaliação médica e fazem exames. As vítimas são 3 mulheres (15, 22 e 43 anos) e 2 homens (ambos com 55 anos). O quadro é considerado estável e todos estão conscientes.
O secretário municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, Daniel Hilário, disse ao Estadão/Broadcast Político que a mineradora Vale "não quer passar a relação dos funcionários que trabalhavam na área no momento em que a barragem se rompeu". Hilário ainda falou que a empresa não quer dar a informação nem ao prefeito do município, Nenen da Asa (PV).

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