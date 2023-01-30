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Com dois comparsas

Chefe do tráfico que mandou matar próprio advogado foge de presídio no RJ

Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, fugiu com mais dois comparsas, Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque, usando uma corda feita com lençóis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 08:52

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 08:52

Jean do 18, como ficou conhecido, fugiu com outros dois comparsas
Jean do 18, como ficou conhecido, fugiu com outros dois comparsas Crédito: Reprodução
Jean Carlos Nascimento dos Santos, que ficou conhecido como o Jean do 18, fugiu na manhã deste domingo (29) da Penitenciária Lemos de Brito, em Bangu, zona oeste do Rio.
Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque, dois comparsas de Jean, também fugiram. Em nota enviada ao UOL, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que tem trabalhado para investigar o caso.
Jean era chefe do tráfico no Morro do Dezoito, na zona norte do Rio, e estava preso desde 2017. Ele ficou conhecido após mandar matar seu próprio advogado, em 2016.
O trio fugiu do presídio usando uma corda feita com lençóis. A Seap informou que a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel determinou a "imediata suspensão das visitas" e uma vistoria geral foi feita na penitenciária.
Corda feita de lençol serviu para fuga de detentos em Bangu
Corda feita com lençóis serviu para fuga de detentos em Bangu Crédito: Reprodução
Segundo a pasta, 15 detentos que pertencem a mesma facção dos foragidos foram transferidos para o presídio Bangu 1.
Os fugitivos são vistos como criminosos de alta periculosidade.

Histórico do Jean

Antes de ser preso, o chefe do tráfico já tinha mais de 20 mandatos de prisão por crimes como homicídio e roubo. Em 2016, por exemplo, ele foi indiciado por mandar matar seu advogado, Roberto Rodrigues.
As investigações apontaram que o advogado foi morto após não conseguir soltar os traficantes da prisão.

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