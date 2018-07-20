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Crime

Chacina em Porto Alegre deixa sete mortos e um ferido

Segundo a Polícia Militar, um grupo armado invadiu residência na zona norte da capital gaúcha e efetuou disparos contra as vítimas; até o momento, ninguém foi preso

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 10:57
- Crédito: Pixabay
Sete pessoas morreram e uma ficou ferida em uma chacina na zona norte de Porto Alegre na noite desta quinta-feira, 19. Segundo a Polícia Militar, um grupo armado invadiu uma residência e efetuou disparos contra as vítimas. Até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com a PM, o crime ocorreu em uma casa conhecida por ser frequentada por usuários de crack no bairro Passo das Pedras. Testemunhas relataram que criminosos armados invadiram o local e atacaram os presentes. Ao fim da chacina, o grupo fugiu de carro e até o momento não foi localizado.
Seis pessoas morreram no local por ferimentos de tiros. Duas vítimas foram levadas ao Hospital Cristo Redentor, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O oitavo ferido levou um tiro na cabeça e foi encaminhado para cirurgia no início da madrugada. De acordo com a unidade, o estado de saúde dele é grave. A identificação dos mortos e feridos não foi divulgada.
A Polícia Civil investiga o caso.

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