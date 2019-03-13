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Ataque em São Paulo

'Cena mais triste da vida', diz Doria após visitar escola em Suzano

O local foi alvo de um atentado nesta quarta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:28

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:28

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Agência Brasil
Após visitar a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, o governador de São Paulo João Doria disse que estava sob forte impacto e cancelou a agenda oficial. O local foi alvo de um ataque a tiros nesta quarta-feira (13).
Estou muito impactado, afirmou o governador. "A cena mais triste que assisti em toda a minha vida", disse. "Estou consternado, chocado", complementou, informando prestar solidariedade às famílias das vítimas.
O governador e as autoridades fazem uma segunda vistoria na escola que foi isolada. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.
Até o momento, a Polícia Militar contabilizou dez mortos, incluindo os dois atiradores. Há ainda feridos sendo atendidos em hospitais e clínicas da região.
A escola reúne estudantes do ensino fundamental e médio. No local, também funciona um centro de línguas estrangeiras.

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