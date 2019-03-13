'Cena mais triste da vida', diz Doria após visitar escola em Suzano

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Agência Brasil

Após visitar a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, o governador de São Paulo João Doria disse que estava sob forte impacto e cancelou a agenda oficial. O local foi alvo de um ataque a tiros nesta quarta-feira (13).

Estou muito impactado, afirmou o governador. "A cena mais triste que assisti em toda a minha vida", disse. "Estou consternado, chocado", complementou, informando prestar solidariedade às famílias das vítimas.

O governador e as autoridades fazem uma segunda vistoria na escola que foi isolada. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Até o momento, a Polícia Militar contabilizou dez mortos, incluindo os dois atiradores. Há ainda feridos sendo atendidos em hospitais e clínicas da região.