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Decisão

Celso de Mello arquiva processo de Bolsonaro contra Jean Wyllys

Queixa-crime de injúria e calúnia foi apresentada após o deputado se referir a Bolsonaro como 'fascista' e 'burro' durante entrevista em agosto do ano passado

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 23:33
Jair Bolsonaro e Jean Wyllys Crédito: Montagem sobre fotos de Marcos Alves e Jorge William
O ministro e decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou processo movido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) contra o deputado federal Jean Wyllys (PSOL). A ação de injúria e calúnia é baseada em uma entrevista que o parlamentar concedeu ao jornal cearense O Povo, em agosto do ano passado.
A queixa-crime foi apresentada por Gustavo Bebianno, à época advogado de Bolsonaro e hoje indicado para a Secretaria-Geral da Presidência. Segundo ele, apesar de Jean Wyllys não ter citado Bolsonaro nominalmente, teria se referido ao então deputado como fascista, burro, ignorante, desqualificado, racista e canalha.
O pedido destacava que Wyllys teria cometido calúnia quando comentou, durante a entrevista, que Bolsonaro recebeu uma quantia ilegal da JBS.
Durante a apresentação da denúncia, a assessoria de Jean Wyllys afirmou categoricamente que o deputado não teria cometido nenhum ato ilícito.
O caso foi distribuído a Celso de Mello, que determinou a extinção da punibilidade da denúncia. A causa é concedida em casos de decadência (perda do direito da vítima em oferecer a queixa), perempção (abandono ou inércia na movimentação do processo), prescrição ou renúncia da queixa.

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