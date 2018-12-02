Celso de Mello arquiva processo de Bolsonaro contra Jean Wyllys

Jair Bolsonaro e Jean Wyllys Crédito: Montagem sobre fotos de Marcos Alves e Jorge William

O ministro e decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou processo movido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) contra o deputado federal Jean Wyllys (PSOL). A ação de injúria e calúnia é baseada em uma entrevista que o parlamentar concedeu ao jornal cearense O Povo, em agosto do ano passado.

A queixa-crime foi apresentada por Gustavo Bebianno, à época advogado de Bolsonaro e hoje indicado para a Secretaria-Geral da Presidência. Segundo ele, apesar de Jean Wyllys não ter citado Bolsonaro nominalmente, teria se referido ao então deputado como fascista, burro, ignorante, desqualificado, racista e canalha.

O pedido destacava que Wyllys teria cometido calúnia quando comentou, durante a entrevista, que Bolsonaro recebeu uma quantia ilegal da JBS.

Durante a apresentação da denúncia, a assessoria de Jean Wyllys afirmou categoricamente que o deputado não teria cometido nenhum ato ilícito.