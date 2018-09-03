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Rio de Janeiro

Cedae nega falta dágua no combate a incêndio no Museu Nacional

Segundo a Cedae, havia água para o combate às chamas. 'Como informado, a região está plenamente abastecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 12:49

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:49

Imagens da operação de rescaldo do incendio do Museu Nacional,Localizado na Quinta da Boa Vista , RJ , o fogo comecou as 19h do dia 02/09/2018, ainda existem focos de incendio isoladas. Fotop Magalhães Jr / Photopress Crédito: Magalhaes jr
A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) negou que tenha faltado água para o combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu na noite de ontem (2) todo o acervo e o prédio do Museu Nacional, no Rio.
Segundo a Cedae, havia água para o combate às chamas. Como informado, a região está plenamente abastecida. Inclusive foram disponibilizados outros hidrantes na localidade da Quinta [da Boa Vista] que abasteceram os carros-pipa que atuaram no local, diz em nota a empresa.
Ela informou que a companhia tem como procedimento habitual adotar o envio de equipes ao local para ajudar em caso de necessidade.
Em casos de incêndios de grandes proporções, equipe se apresenta no local para verificar a necessidade de apoio aos bombeiros, seja no envio de carro-pipa ou abastecimento de hidrante. No caso deste incêndio, a Cedae disponibilizou carros-pipa que estão à disposição para uso dos bombeiros, mesmo com a região estando plenamente abastecida,diz a nota.
Problemas de funcionamento dos hidrantes próximos ao local do incêndio foram informados pelo comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Roberto Robadey.
Segundo ele, o combate ao incêndio foi prejudicado pela falta de água. Os bombeiros chegaram com um caminhão-tanque cheio de água, mas quando o reservatório se esgotou, tentou-se sem sucesso usar água dos hidrantes localizados ao redor do museu.
O coronel disse que foi preciso pedir apoio à Companhia de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) para ceder carros-pipa. Também foi utilizada água do lago da Quinta da Boa Vista.
O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher, também afirmou, ainda durante a madrugada, que as dificuldades logísticas e estruturais dos bombeiros prejudicaram o combate ao incêndio no Museu Nacional.

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