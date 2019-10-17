Home
Casos de sarampo passam dos 8,6 mil em São Paulo

Dentre eles, 15,3% necessitaram de hospitalização e 35,6% envolvem menores de 1 ano

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 15:25

A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, rubéola e caxumba Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 8.619 casos de sarampo no estado de São Paulo de janeiro a 16 de outubro deste ano. Foram descartados 13.116 casos. Há ainda 17.823 em investigação. Entre os casos confirmados, 15,3% necessitaram de hospitalização, com 35,6% dos casos envolvendo menores de 1 ano. Até o momento, 12 pessoas morreram por causa da doença no estado.

Segundo as informações do boletim epidemiológico, desde o início do ano, foram administradas 7.560.605 doses da vacina contra a doença. A campanha de vacinação para pessoas entre 15 e 29 anos de idade foi realizada nos municípios de São Paulo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mairiporã, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Santana do Parnaíba, e Taboão da Serra.

> Sarampo: vacinação de urgência para crianças de 6 meses a 5 anos

