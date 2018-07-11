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Orlando da Curicica

Caso Marielle: MP denuncia miliciano por morte ligada a execuções

Investigadores acreditam que morte tem relação com execução de vereadora e motorista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 09:25

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 09:25

Alexandre Cabeça, como era conhecido, participava de churrasco quando foi morto a tiros no domingo Crédito: Reprodução
O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, na manhã desta terça-feira, o miliciano Orlando de Oliveira Araújo, o Orlando da Curicica, como mandante da morte de Carlos Alexandre Pereira Maria, o Alexandre Cabeça, assessor informal do vereador Marcello Siciliano (PHS), que seria ligado a uma milícia de Jacarepaguá. O promotor da 23ª Promotoria de Investigação Penal, Homero das Neves Freitas Filho, atendeu a um pedido da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), cujos investigadores acreditam que a morte de Cabeça seja uma pista no caso da execução da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes.
O homicídio de Cabeça ocorreu no dia 8 de abril, três semanas depois do assassinato dos dois. A denúncia contra Orlando, que está preso na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é baseada nas revelações feitas pelo acusado Ruy Ribeiro Bastos que, além de confessar o assassinato de Cabeça, apontou o chefe da milícia da Curicica e adjacências como a pessoa que ordenou o crime. Ao determinar a morte de Cabeça, Orlando estaria se livrando de um de seus subordinados, uma vez que a vítima vendia cestas básicas na localidade conhecida como Lote Mil. A área seria dominada por Orlando.

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