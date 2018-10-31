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Pesquisa

Casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentam 10% no país

Número é maior entre mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 19:15

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:15

O sudeste é a região do país onde a maior parte destas uniões foram celebradas Crédito: Reprodução
O número de casamentos entre pessoas do mesmo aumentou no Brasil 10% em 2017 em relação ao ano anterior. Os dados, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também apontam uma queda de 2,3% no número total de casamentos.
De acordo com o levantamento, o aumento foi puxado pelo crescimento de 15,1% no número de casamentos entre mulheres. Em relação aos homens, também houve aumento, porém mais tímido, de 3,7%. No total, foram registrados, em 2017, 5.887 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, enquanto em 2016 foram 5.384.
A pesquisa aponta ainda a região do país onde a maior parte destas uniões foram celebradas. É o Sudeste, onde casaram-se no ano passado 1.443 casais masculinos e 2.093 femininos. Em contraposição, está a região Norte, onde foram registrados apenas 80 casamentos entre homens e 129 entre mulheres.
No geral, o número de casamentos caiu 2,3%, enquanto o de divórcios aumentou 2,38% (por mil casamentos) para 2,48%. Ainda de acordo com a pesquisa, a duração média de um casamento no Brasil está em queda: em 2007 era de 17 anos, e passou para 14 em 2017.
> Casamento gay aumenta 10%, enquanto união entre homem e mulher recua

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