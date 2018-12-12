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Tragédia

Casal vítima de atirador foi à igreja agradecer dinheiro da aposentadoria

Sobrevivente foi ao velório do marido de cadeira de rodas e está com bala alojada na coxa; duas das vítimas são veladas no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:16
Catedral de Campinas Crédito: Reprodução/Instagram
O aposentado José Eudes Gonzaga Ferreira, de 68 anos, e sua mulher Maria de Fátima Frazão Ferreira, de 65, estavam indo o banco sacar o dinheiro da aposentadoria e entraram na Catedral de Campinas, na terça-feira (11), para agradecer por estarem recebendo o benefício.
Todo mês eles faziam isso, sacavam o dinheiro e passavam na igreja para agradecer. Dessa vez, eles fizeram diferente, foram à igreja primeiro, relata do genro Donizeti Soares, de 61 anos. Os dois foram vítimas do atirador Euler Fernando Grandolpho, de 49 anos. Maria de Fátima levou um tiro na coxa e sobreviveu. Baleado também, José Eudes não resistiu.
O corpo estava sendo velado, na manhã desta quarta-feira, 12, no velório do Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, em Campinas. Donizeti conta que o casal era muito unido. Eram companheiros, estavam casados havia 37 anos e um vivia para o outro. Não sei o que vai ser de minha sogra.
> Atirador de Campinas já criticou igreja, foi galã e enfrentou depressão
Maria de Fátima foi ao velório em cadeira de rodas. Abatida, chorou copiosamente, assim como a filha Flávia. A idosa continua com a bala alojada na coxa. Ela teve alta para vir ao velório, mas amanhã (quinta), deve voltar ao hospital. Os médicos vão decidir quando vão operar.
O genro conta José Eudes tinha o apelido de Santinho e gostava de política. Ele foi candidato a vereador na eleição passada e, apesar de ser muito conhecido no bairro, não se elegeu. A vítima morava com a esposa no bairro Rocim, região do Campo Grande. Segundo o genro, Maria de Fátima apagou as lembranças do ataque.
> Idoso está em estado grave após ser ferido na Catedral de Campinas
Ela lembra de pouca coisa. Ouviu os tiros e se agachou. Deve ter sido atingida nessa hora, pois desmaiou. Ela não viu o cara, nem ouviu o que ele disse. Além de Flávia, o casal tem outro filho que ainda nã havia chegado para o velório. Eles perderam um filho adolescente, de 12 anos, há quase 20 anos. Agora, o esposo se foi. Vai ser difícil para ela. O sepultamento estava previsto para as 15 horas.
O corpo de Cristofer Gonçalves dos Santos também estava sendo velado no Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, mas os familiares não quiseram dar entrevista. O clima era choro e desolação. O sepultamento estava marcado para as 13 horas.

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