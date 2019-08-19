Home
Casal finge morte de bebê com boneca para arrecadar dinheiro nos EUA

Geoffrey Lang e Kaycee criaram uma conta no site GoFundMe pedindo dinheiro para poderem comprar uma urna de cinzas personalizada

Agência Folhapress

Publicado em 19 de agosto de 2019 às 19:13

 - Atualizado há 6 anos

Boneca usada como suposto bebê morto Crédito: Reprodução | GoFundMe

Um casal usou uma boneca "Reborn" (linha que imita bebês de verdade) para tentar arrecadar dinheiro pelas redes sociais. O caso aconteceu em Somerset, condado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Geoffrey Lang e a mulher Kaycee publicaram na internet a notícia de que o suposto filho Easton Walt teria morrido de falha respiratória horas após o nascimento, em 3 de julho, segundo reportagem do canal local Action4News.

O casal então criou uma conta no site de arrecadação GoFundMe pedindo dinheiro para poderem comprar uma urna de cinzas personalizada. No texto, eles descreveram a "experiência de segurar as mãos do bebê, abraço e beijá-lo" no breve momento de vida.

Uma amiga de Kaycee suspeitou da falsa gravidez e ligou para a polícia. "Estávamos felizes por eles, porque ela disse que já tinha perdido um bebê", contou Cynthia Dilascio.

Dilascio contou que recebeu um convite para um chá de bebê, mas o casal havia desaparecido nos últimos sete meses. Após o anúncio da suposta morte, ela foi convidada a um memorial, mas se recusou a ir. "Não sei por qual motivo eles fizeram isso, mas magoar amigos e familiares é algo doente", afirmou a amiga.

Ao invadir a casa, a polícia encontrou uma boneca "Reborn" que o casal pode ter usado para realizar a fraude. Eles devem comparecer ao tribunal em setembro por acusação de roubo.

A GoFundMe diz que reembolsará todo o dinheiro doado ao casal. A reportagem não informou quanto o casal já teria recebido.

