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Em Santos

Casal é encontrado morto em SP; filho de 17 anos é apreendido

Ambos tinham ferimentos a faca; polícia investiga se adolescente matou o pai na tentativa de defender a mãe

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 05:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2024 às 05:40
Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Santos, no litoral paulista, depois que os pais, um homem de 39 e uma mulher de 37, foram encontrados mortos a facadas, na manhã de domingo (25).
A polícia investiga se ele matou o pai na tentativa de defender a mãe. Por causa de contradições no depoimento do adolescente, porém, ele foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa.
Casal é encontrado morto esfaqueado em apartamento no litoral de SP
Casal é encontrado morto esfaqueado em apartamento no litoral de SP Crédito: Reprodução
O caso ocorreu na rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré. O adolescente disse à Polícia Militar que voltou para casa por volta das 5h com dois amigos, um de 18 e outro de 20 anos, quando ouviu os pais brigando e a mãe gritando por socorro.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) jovem afirmou que teria pedido para que os amigos ficassem no quarto dele e foi duas vezes ao quarto do casal para tentar separar a briga. Na segunda vez, disse que a mãe se trancou no quarto para se proteger do marido e que ele também se trancou em seu quarto juntos aos amigos.
Contou, porém, que mais uma vez ouviu gritos vindos quarto do casal. Disse então que foi ao cômodo e viu o pai dando várias facadas no peito da mãe. Tentou apartar a briga, mas não conseguiu, e saiu de casa para buscar ajuda. À PM o adolescente disse que os pais estavam vivos quando ele deixou o apartamento.
Os amigos, que já tinham deixado o local, acionaram a polícia e o socorro. Mas o casal já estava morto quando o socorro chegou. A mãe do adolescente tinha marcas de ferimentos de faca, e o pai tinha marcas de golpes de faca e um fio elétrico enrolado no pescoço, segundo a SSP.
A perícia foi acionada e foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como feminicídio e ato infracional de homicídio na CPJ de Santos.

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