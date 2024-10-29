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Violência

Casal de idosos é encontrado morto e amarrado no Rio de Janeiro

Mulher de 76 anos e homem de 68 moravam na Ilha do Governador, na zona norte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2024 às 05:32

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 05:32

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa, neste domingo (27), na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.
Policiais militares foram chamados para uma ocorrência no bairro da Portuguesa, área de classe média na Ilha do Governador. Ao entrarem na residência, os agentes constataram as mortes de Selma Muniz Santos, 76, e de Antonio Sidinei Rocha Santos, 68.
Antonio Sidinei e Selma Muniz foram encontrados mortos em casa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro
Antonio Sidinei e Selma Muniz foram encontrados mortos em casa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Antonio Sidinei Rocha no Facebook
O comando do 17° Batalhão, da Ilha, disse que Selma e Antonio foram encontrados amarrados em cômodos diferentes da casa. Havia marcas de sangue no local.
Selma Muniz era ex-professora de uma escola pública municipal na Ilha do Governador. Nas redes sociais, ex-alunos lamentaram a morte da idosa.

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