Casal achado morto voltava da Argentina e parou no posto para descansar

Renato Dias de Oliveira, 33, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, 28, foram encontrados morto dentro de um carro em Cajati (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O casal encontrado morto dentro de um carro em Cajati (SP) retornava de uma viagem para a Argentina e havia parado em um posto para descansar. Renato Dias de Oliveira, 33, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, 28, tinham viajado de carro para a Argentina. Ao UOL, a prima de Bianca, Isabela Francisco dos Santos, explicou que eles gostavam de viajar e no retorno para a casa pararam em um posto de gasolina para descansar.

Uma prima disse que Bianca era uma pessoa generosa, "que fazia o que podia pelos outros". Bianca e Ronaldo foram sepultados na manhã desta terça-feira (30), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, onde eles moravam. O casal foi achado morto dentro do veículo no domingo (28). Segundo informações da polícia, o ar-condicionado do carro estava ligado, o que indica que eles podem ter morrido por asfixia após inalar monóxido de carbono. Eles tinham parado em um posto na rodovia Régis Bittencourt.

Por volta das 15 horas do domingo, funcionários do posto estranharam o carro parado há tanto tempo e acionaram a polícia. A PM quebrou o vidro traseiro do carro para prestar socorro às vítimas, mas eles já estavam mortos. Não havia nenhuma marca de lesão nos corpos. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Cajati, responsável por investigar o caso.

A perícia e o IML também foram acionados. Os corpos foram examinados para detectar uma possível intoxicação, mas o resultado do laudo não foi divulgado até o momento. Em janeiro, quatro amigos morreram asfixiados dentro de uma BMW que estava com vazamento de gás. Eles ficaram de três a quatro horas com o ar-condicionado do carro ligado, o que jogou monóxido de carbono para o interior do veículo.

O monóxido de carbono é um gás asfixiante, que não tem cheiro, por isso é de difícil identificação. Ele é produzido na queima incompleta de material combustível rico em carbono, como madeira, carvão, folhas, gasolina e gás natural.

Sintomas da intoxicação

A recomendação é buscar ajuda ao sentir:

Confusão mental;

Dor de cabeça;



Dores no corpo;



Náuseas;



Em casos graves, há risco de perda da consciência, convulsões e morte.

