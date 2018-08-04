Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casagrande promete volta do BME e conclusão da Leitão da Silva
Eleições 2018

Casagrande promete volta do BME e conclusão da Leitão da Silva

Ex-governador teve candidatura lançada neste sábado (4) e mandou indiretas ao atual governador Paulo Hartung (MDB)

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 16:21
Renato Casagrande discursou na manhã deste sábado (4) Crédito: Bernardo Coutinho
Num discurso com críticas ao governo atual, encabeçado por Paulo Hartung (MDB), e um jingle que pode ser interpretado como indireta à senadora Rose de Freitas (Podemos), o ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi lançado neste sábado (04), em convenção, à corrida pelo Palácio Anchieta.
Após a plateia entoar "o campeão voltou", Casagrande afirmou que é preciso "recuperar o tempo perdido nesses últimos quatro anos" e "retomar obras e trabalhos paralisados". "Teremos a oportunidade de sepultar da política capixaba a arrogância e a prepotência", disse.
Casagrande ressaltou, no entanto, que, se eleito, vai governar "sem rancor", e sem perseguir adversários políticos. Ele também falou de propostas e promessas, como a volta do Batalhão de Missões Especiais (BME) e da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam), unidades especializadas da Polícia Militar que acabaram dissolvidas após a greve da PM, realizada no ano passado.
No jingle veiculado durante a convenção, trechos ressaltam a experiência do ex-governador: "Por que é que eu vou arriscar se eu tenho do meu lado um cara de confiança?" e "Não troco o certo pelo duvidoso. Quero Casagrande de novo". Adversária de Casagrande, Rose é alvo de questionamentos por nunca ter ocupado um cargo no Executivo, tendo construindo sua carreira política no Legislativo.
Em entrevista após a convenção, Casagrande negou que o jingle contenha alfinetadas à adversária. "Fala das minhas características". 
Ele prometeu acabar com rivalidades, se ocupar novamente a cadeira no Palácio. "Se me derem oportunidade, vamos distensionar a política capixaba", afirmou o ex-governador, acrescentando: "Não tentarei aniquilar quem pensa diferente de mim. Respeitarei essas pessoas".
VICE?
O ex-governador deu as mãos, durante o discurso, à ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória Lenise Loureiro, filiada ao PPS. Ela é cotada para ser vice na chapa do socialista e, em entrevista durante a convenção, disse estar à disposição do partido para tal tarefa. Mas o nome ainda não foi fechado. De acordo com Casagrande e outros dirigentes socialistas, essa é uma etapa a ser encerrada somente na próxima segunda-feira (04).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados