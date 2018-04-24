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Rio de Janeiro

Carro onde estavam Marielle e motorista passará por nova perícia

Segunda inspeção ocorre 41 dias após o crime

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 18:00
Marielle Franco, vereadora assassinada no dia 14 de março no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
O carro onde Marielle Franco e Anderson Gomes estavam quando foram mortos foi encaminhado para uma segunda perícia na manhã desta terça-feira (24), 41 dias após os assassinatos.
De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o veículo deixou a Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e foi encaminhado para o Instituto Carlos Éboli, no Centro.
Essa será a segunda perícia no veículo. A primeira ocorreu na noite do crime, em março. A Polícia Civil declarou que outras informações sobre a perícia e a investigação são sigilosas.
Marielle e Anderson foram assassinados a tiros quando voltavam de um evento na noite de 14 de março. O ataque aconteceu na esquina da Rua Joaquim Palhares com a João Paulo I, no centro do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o carro das vítimas foi seguido por cerca de 4 quilômetros antes do ataque.
Os criminosos, que estavam em outro veículo, emparelharam com o carro de Marielle e atiraram. A vereadora do PSOL foi atingida por três tiros na cabeça e um no pescoço, Anderson levou três tiros nas costas. Também estava no carro a assessora de Marielle, que teve ferimentos leves.
Na cena do crime foram encontradas munições calibre 9 mm que pertenciam ao lote UZZ18, vendido pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) à Polícia Federal em Brasília em 2006. O lote é o mesmo das balas usadas na maior chacina de São Paulo, em 2015.
Um mês depois do crime, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, declarou que as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam a atuação das milícias como a provável causa dos assassinatos.

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