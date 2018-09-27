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Carro invade aeroporto e quase colide com avião em São Paulo

Um estudante de medicina dirigia o veículo e foi preso por embriaguez ao volante e expor aeronave a perigo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 18:38

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 18:38

Carro invade aeroporto e quase colide com avião em São Paulo Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Um carro invadiu a área interna do aeroporto de Presidente Prudente, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (27) e quase colidiu com um avião que se preparava para aterrissar na pista. A aeronave foi obrigada a abortar o pouso e aguardar a retirada do veículo.
De acordo com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), ao ser avisada de que havia uma luz na pista a torre de controle "comunicou o Corpo de Bombeiros e o setor de vigilância do aeroporto, que imediatamente foi ao local e escoltou o carro até o terminal".
Para chegar à pista de pouso, o veículo - um Gol preto com placas de Pirapozinho (SP) - saiu descontrolado no prolongamento da Avenida Coronel José Soares Marcondes, arrebentou o alambrado do aeroporto e ainda atravessou uma área de terra.
O veículo tinha ao volante um estudante de medicina de 32 anos que acabou preso. Ele estaria embriagado e sofreu ferimentos leves. O motorista foi levado para a Delegacia da Polícia Federal onde permanece à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia ainda nesta tarde.

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