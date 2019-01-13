Carro da deputada Martha Rocha é alvo de tiros no Rio de Janeiro

Martha Rocha Crédito: Divulgação/Facebook

O carro onde estava a deputada estadual e delegada Martha Rocha (PDT-RJ) foi atingido por tiros na manhã deste domingo (13) na Penha, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada por policiais civis.

O motorista do veículo foi baleado na perna e foi internado no Hospital Getúlio Vargas, mas já recebeu alta. O estado de saúde é estável, sem risco de morte. Ela não se feriu.

Blindado, o veículo, um Corolla Branco, foi alvo de uma abordagem na Rua Belisário Pena, Penha, por um creta branco. A deputada se estava a caminho da igreja. Segundo Martha, seu motorista teria acelerado, e um homem de capuz disparou em sua direção.

O diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, disse que ainda é cedo para dizer se foi um atentado ou assalto."Não tenho como confirmar ainda se é assalto ou atentado, mas estamos recolhendo as imagens de câmeras de segurança do local do crime e vamos ouvir testemunhas. A investigação segue em andamento", informa o delegado.

O presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), afirma que já havia uma ameaça contra Martha Rocha, que é presidente da Comissão de Segurança da Alerj, desde dezembro.

"Não foi um fato isolado, já havia uma ameaça contra ela e por conta disso tivemos uma reunião com o então interventor federal, general Braga Netto, e o então secretário de segurança, general Richard Nunes. Há uma suspeita de a ameaça ter partido da milícia", opina Ceciliano, que aposta na hipótese de atentado.

Para o colega de partido e deputado federal eleito Paulo Ramos, é preciso esperar uma apuração bem rigorosa. "Sou membro da Comissão de Segurança também e avalio que não há nenhuma tensão ligada à atuação dela. Mas estamos caminhando para um ambiente político em que eventuais divergências estão sendo resolvidas a bala. É só ver nas redes sociais. Uma tentativa dessas pode mostrar que isso não é bravata".

Na manhã desta segunda-feira (14), ele estará na Assembleia, pedindo providências.

O secretário estadual de Polícia Civil Marcus Vinícius Braga, esteve no clube Olaria, onde o carro da deputada ficou estacionada para a perícia. Segundo ele, o crime pode ter sido um atentado contra o estado:

"A Polícia Civil trata este caso como prioridade. Todos os recursos serão disponibilizados para que a Delegacia de Homicídios da Capital (DH) possa esclarecer o caso. Por enquanto, não descartamos nenhuma hipótese: pode ser desde uma tentativa de assalto a um atentado. O caso é prioridade por se tratar de uma parlamentar e pode ter sido um atentado contra o estado".

À polícia, a deputada contou que o crime ocorreu às 9h10m, quando ela foi buscar a mãe, que mora na Penha, para irem à igreja que frequentam. O carro em que viajava, um Corolla, teve os dois pneus do lado esquerdo atingidos. Apesar de ser blindado, um dos tiros perfurou a lataria acertando o motorista da parlamentar, um sargento reformado da Polícia Militar.

Segundo a assessoria da parlamentar, ela sofreu três ameaças de morte e comunicou à polícia. A compra do carro blindado foi em função disso.