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Inclusão

Cármen Lúcia regulamenta regras de acessibilidade em prédios

Ministro Gustavo Rocha diz que decreto conclui lei de inclusão

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 22:41
Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A partir de sexta (27), todos os novos empreendimentos residenciais deverão incorporar recursos de acessibilidade em todas as áreas de uso comum. Já as unidades habitacionais devem ser adaptadas de acordo com a demanda do comprador. As regras estão em decreto assinado hoje (26) pela presidente em exercício, Carmem Lúcia, que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
O decreto, que será publicado na sexta-feira (27) no Diário Oficial da União, descreve as recomendações técnicas para garantia da acessibilidade, de acordo com parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O decreto proíbe construtoras e incorporadoras de cobrar valores adicionais pelo serviço de adaptação das moradias. O decreto regulamenta também a construção de vagas de garagem.
O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, destacou que Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada em 2015 e, desde então, não havia sido regulamentada. Com a medida de hoje, concluiu-se a regulamentação completa da lei em menos de um ano, afirmou. Além das unidades residenciais, já foram regulamentados os artigos da LBI que tratam das micro e pequenas empresas; arenas, teatros e cinemas e unidades do setor hoteleiro, entre outros.
>Governo lança política para empregar detentos e egressos de presídios
O texto é resultado de negociação com associações da construção civil e das pessoas com deficiência e foi objeto de consulta pública nacional e várias audiências públicas. A mudança contou, também, com o apoio de entidades do setor imobiliário.

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