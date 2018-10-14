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Fascismo

Capela em Nova Friburgo é pichada com suásticas por 'vândalos'

Imagens da igreja de São Pedro da Serra com o símbolo nazista geraram revolta nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 18:26

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 18:26

Capela em Nova Friburgo foi pichada com suásticas Crédito: Reprodução Facebook
Moradores de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, ficaram assustados ao se depararem, na manhã deste domingo (14), com suásticas pichadas na capela mais antiga da cidade. A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo) e que diligências estão em andamento.
Segundo o padre Romevaldo Reis de Azevedo, responsável pela capela, as pichações foram feitas na madrugada deste domingo (14). Ele acredita que tenha sido um ato de vandalismo, sem envolvimento em questões políticas.
"Nas redes sociais as pessoas falam de política, mas não temos envolvimento com isso. Acreditamos que (os responsáveis pelas pichações) tenham sido vândalos porque ontem tiveram uns shows por aqui que atraíram pessoas de fora. Agora vamos esperar que a polícia verifique o que aconteceu" afirmou o padre.
Pelo menos seis símbolos do nazismo foram marcados nas paredes da entrada do edifício de 150 anos. Nas redes sociais, internautas lamentaram o ocorrido.

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