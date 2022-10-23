Cantor de pagode é morto a tiros em praça de São Paulo

O cantor Leandro da Silva Lauro, 36, foi assassinado, por volta das 9h de sábado (22), em uma praça em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Testemunhas que estavam com o músico relataram que ele foi morto por urinar em um muro, ação que teria irritado o autor dos disparos. Lauro, que era conhecido como Leandro Smile, tocava violão no grupo de pagode Tô de Boa.

Segundo uma das testemunhas, o grupo escutava música em uma praça, situada na Rua Eunara Maria da Conceição, no Jardim Silvio Sampaio, quando Lauro se dirigiu até um muro para urinar. Pouco tempo depois, um homem desceu do carro, foi em direção à vítima e deu um chute nas suas costas. Os dois então iniciaram uma briga.

Leandro Lauro, morto a tiros em São Paulo Crédito: Facebook

Segundo a testemunha, foi possível ver que o homem que iniciou a confusão portava uma arma pequena. Durante a briga foram ouvidos três disparos, sendo que um atingiu a nuca do músico. Após os tiros, o homem entrou no carro e fugiu. Levado ao pronto-socorro Antena, Lauro não resistiu aos ferimentos e morreu.