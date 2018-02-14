Cantando as belezas do Maranhão, Tatuapé é bicampeã do carnaval de SP

A escola Acadêmicos do Tatuapé é bicampeã do carnaval 2018 de São Paulo! A disputa foi apertada durante toda a apuração dos desfiles com escolas empatadas na maior parte do tempo. O título da Tatuapé foi garantido na hora da última nota do último jurado por critério de desempate: a escola teve a mesma pontuação da Mocidade Alegre, Mancha Verde e Tom Maior  todas com 270 pontos  mas Tatuapé teve o melhor desempenho no quesito alegoria e levou o título. Unidos do Peruche e Independente Tricolar foram rebaixadas.

O DESFILE

A Acadêmicos do Tatuapé levou carros colossais e fantasias ricas em detalhes para a avenida e deixou o sambódromo, na madrugada de sábado (10) como forte candidata ao bicampeonato.

A escola da zona leste de São Paulo abusou dos adereços de fauna e flora e até arriscou uma batida estilo reggae para homenagear o Maranhão, chamado no samba-enredo de "terra da encantaria".

O investimento em grandes alegorias já apareceu no abre-alas da escola, formado por três carros que ressaltaram as belezas naturais do Estado do Nordeste e a influência dos franceses, que fundaram a capital São Luís no século XVII.

Com alas compactas e fantasias exuberantes, a Acadêmicos do Tatuapé fez um desfile técnico que também conseguiu empolgar o público com paradinhas da bateria e uma batida reggae, estilo musical que nasceu na Jamaica e é muito ouvido pelos maranhenses.