Home
>
Brasil
>
Caneta emagrecedora falsa é vendida pelo crime organizado por mais de R$ 4.000

Caneta emagrecedora falsa é vendida pelo crime organizado por mais de R$ 4.000

Uso de versões não originais coloca pacientes em riscos. Farmacêutica já divulgou anteriormente uma carta aberta sobre os riscos de falsificação e manipulação de tirzepatida

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:42

Populares na internet e nos consultórios, o Ozempic e o Mounjaro devem ser usados com cautela e sempre com acompanhamento médico (Imagem: Mohammed_Al_Ali | Shutterstock)
Uso de versões não originais coloca pacientes em riscos. Farmacêutica já divulgou anteriormente uma carta aberta sobre os riscos de falsificação e manipulação de tirzepatida Crédito: Imagem: Mohammed_Al_Ali | Shutterstock

Uma operação apreendeu 32 canetas emagrecedoras falsificadas que eram vendidas a R$ 4.3000 em um centro comercial de Goiânia, na última sexta-feira. Canetas emagrecedoras eram vendidas ilegalmente a R$ 4.300. Os medicamentos imitavam a embalagem do Mounjaro (tirzepatida), canetas injetáveis, da farmacêutica Eli Lilly. Operação realizada pela Polícia Civil e Militar ocorreu na última sexta-feira no Camelódromo de Campinas, que fica no bairro Setor Campinas, em Goiânia.

Recomendado para você

O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo

Após atirar no pé de entregador de comida, policial penal é preso

Os dados fazem parte de um levantamento da Aldeias Infantis SOS, organização que lidera um movimento global sobre cuidados de crianças, jovens e famílias

Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes; saiba como evitar

Uso de versões não originais coloca pacientes em riscos. Farmacêutica já divulgou anteriormente uma carta aberta sobre os riscos de falsificação e manipulação de tirzepatida

Caneta emagrecedora falsa é vendida pelo crime organizado por mais de R$ 4.000

32 canetas foram apreendidas no dia. De acordo com a investigação, as embalagens eram falsificadas dentro do próprio camelódromo, sendo montadas para dar aparência de originalidade ao produto. Medicamentos não tinham registro na Anvisa. Uma pessoa foi presa durante a operação. Um adolescente também foi apreendido. A polícia identificou outro integrante do grupo que está foragido.

Uso de versões não originais coloca pacientes em riscos. Farmacêutica já divulgou anteriormente uma carta aberta sobre os riscos de falsificação e manipulação de tirzepatida. "Saiba que ao comprar esse tipo de produto, ou o adquiri-lo de fonte não verificada ou sem prescrição de profissional de saúde habilitado, você pode estar adquirindo versões que representam riscos à sua saúde".

Medicamento é vendido no Brasil desde maio deste ano. Em junho, Anvisa aprovou uso para obesidade. Antes dessa regulamentação, o remédio tinha aprovação do órgão para tratar diabetes tipo 2, e o uso para tratar sobrepeso e obesidade era feito de forma off label (que não consta na bula). Atualmente, o medicamento só é vendido com retenção de receita nas farmácias.

Preço máximo fora do programa cobrado ao paciente é de R$ 2.384,35 -no produto de 5 mg. Para os produtos de 2,5 mg , o preço é de R$ 1.907,29, considerando uma alíquota de 18% de ICMS. O medicamento não é fabricado no Brasil e vem de uma fábrica da Lilly na Europa.

Leia mais

Imagem - Carro atravessado na pista complica trânsito no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha

Carro atravessado na pista complica trânsito no acesso à Terceira Ponte em Vila Velha

Imagem - Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica

Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica

Imagem - Os detalhes do júri que há 10 anos condenou coronel por morte de juiz no ES

Os detalhes do júri que há 10 anos condenou coronel por morte de juiz no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Diabetes Ozempic

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais