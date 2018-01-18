Candidatos podem consultar as notas pelo site do Enem

As consultas podem ser realizadas apenas pelos candidatos, com identificação por CPF e senha Crédito: Reprodução/Web

Os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2017 já podem conferir suas notas pela Página do Participante , divulgadas pelo Ministério da Educação na manhã desta quinta-feira. Mas por causa da grande procura, o acesso ao site apresenta instabilidade.





As consultas podem ser realizadas apenas pelos candidatos, com identificação por CPF e senha. Mas apesar da ansiedade, não é preciso desespero. As notas são divulgadas antes da abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada para as principais universidades públicas do país, que aceitará inscrições entre os dias 23 e 26 de janeiro.

A nota de corte de cada curso nas universidades que participam do Sisu oscila de acordo com o desempenho dos alunos que estão se inscrevendo para a vaga. E as universidades podem usar a nota dos estudantes de maneira diferente, dando peso maior a determinadas áreas. A média geral dos participantes do Enem foi 519,3 em Ciências Humanas, 510,6 pontos em Ciências da Natureza, 510,2 em Linguagens e 518,5 em Matemática. Na redação foram 53 notas máximas, com 309.157 textos zerados.

 É preciso fazer uma análise fria. São muitos candidatos e não tantas vagas disponíveis. Mas a classificação do Sisu depende muito das notas de todos, não adianta se desesperar. A ansiedade existe, não podemos nem dizer que o aluno não deva ficar ansioso, porque ele vai ficar. É natural, foram anos de trabalho dele. Mas temos que ter remédio para isso: calma, esperar que todos os resultados saiam  avalia Bruno Rabin, diretor acadêmico do Colégio e Vestibular de A a Z.