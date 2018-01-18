Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidatos podem consultar as notas pelo site do Enem
Educação

Candidatos podem consultar as notas pelo site do Enem

Mas inscrições no Sisu serão abertas apenas no dia 23 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 15:41

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 15:41

As consultas podem ser realizadas apenas pelos candidatos, com identificação por CPF e senha Crédito: Reprodução/Web
Os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2017 já podem conferir suas notas pela Página do Participante, divulgadas pelo Ministério da Educação na manhã desta quinta-feira. Mas por causa da grande procura, o acesso ao site apresenta instabilidade.
 
As consultas podem ser realizadas apenas pelos candidatos, com identificação por CPF e senha. Mas apesar da ansiedade, não é preciso desespero. As notas são divulgadas antes da abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada para as principais universidades públicas do país, que aceitará inscrições entre os dias 23 e 26 de janeiro.
A nota de corte de cada curso nas universidades que participam do Sisu oscila de acordo com o desempenho dos alunos que estão se inscrevendo para a vaga. E as universidades podem usar a nota dos estudantes de maneira diferente, dando peso maior a determinadas áreas. A média geral dos participantes do Enem foi 519,3 em Ciências Humanas, 510,6 pontos em Ciências da Natureza, 510,2 em Linguagens e 518,5 em Matemática. Na redação foram 53 notas máximas, com 309.157 textos zerados.
 É preciso fazer uma análise fria. São muitos candidatos e não tantas vagas disponíveis. Mas a classificação do Sisu depende muito das notas de todos, não adianta se desesperar. A ansiedade existe, não podemos nem dizer que o aluno não deva ficar ansioso, porque ele vai ficar. É natural, foram anos de trabalho dele. Mas temos que ter remédio para isso: calma, esperar que todos os resultados saiam  avalia Bruno Rabin, diretor acadêmico do Colégio e Vestibular de A a Z.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados