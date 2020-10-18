Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidato à reeleição, prefeito de Florianópolis é internado com covid-19
Santa Catarina

Candidato à reeleição, prefeito de Florianópolis é internado com covid-19

Gean Loureiro, candidato à reeleição pelo DEM à Prefeitura foi internado na manhã do último sábado após apresentar piora nos sintomas

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 08:37
O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), internou-se na manhã deste sábado, 17, por complicações da covid-19. O prefeito, de 48 anos, foi diagnosticado com a doença na última segunda-feira, 12, e teve uma piora dos sintomas na madrugada de sexta para sábado.
Política
Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis, está internado com Covid-19 Crédito: Cristiano Andujar/Divulgação
A equipe de Loureiro - que está em campanha à reeleição na capital catarinense - informou pelas redes sociais da internação. De acordo com a nota publicada, ele está em observação médica do Hospital Baía Sul.

Veja Também

Para 43% dos eleitores de Cariacica, gestão de Bolsonaro é boa ou ótima

Para 47% dos eleitores de Cariacica, gestão de Casagrande é boa ou ótima

Para 68% dos eleitores de Cariacica, gestão de Juninho é ruim ou péssima

"Gean foi diagnosticado com a doença na segunda-feira, 12 de outubro, e seguia em casa, onde se recuperava bem. Na noite desta sexta para sábado, não passou bem, com febre e outros sintomas moderados", informou o comunicado.
A internação foi recomendada pelo médico de Loureiro, a fim de garantir um acompanhamento mais próximo neste momento em que a doença se agravou.
Candidato à reeleição em Florianópolis, Gean Loureiro lidera a corrida eleitoral. Em pesquisa Ibope divulgada no dia 5 de outubro, o atual prefeito aparecia com 44% das intenções de voto, contra 15% da segunda colocada, a candidata Angela Amin (Progressistas).
A pesquisa foi realizada com 602 eleitores, entre os dias 3 e 5 de outubro, e tem margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Nota do Editor

23/10/2020 - 8:34
Teste para elemento erramos para uso nas reportagens de A Gazeta. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados