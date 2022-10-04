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Eleições 2022

Campanha do PT reage a fake news em redes sociais que liga Lula ao satanismo

Vídeo de influenciador que diz ser da "Igreja de Lúcifer" anunciando vitória do petista no primeiro turno viralizou em redes bolsonaristas; o próprio autor disse que publicação foi tirada de contexto

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2022 às 16:58
BRASÍLIA - Com a definição do segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair BolsonaroJair Bolsonaro (PL), mentiras ou informações fora de contexto sobre a religião de ambos os candidatos começaram a circular com mais força nas redes sociais.
Um vídeo de Bolsonaro em uma loja da Maçonaria serve de munição para que apoiadores do petista tentem enfraquecer o presidente diante dos eleitores evangélicos. Do outro lado, bolsonaristas compartilham fake news associando Lula a um suposto “pacto com o diabo” e ao satanismo, também tentando intensificar a rejeição ao petista nesse segmento. A situação obrigou a campanha do PT a divulgar nota negando qualquer relação do ex-presidente com o satanismo.
Vicky Vanilla
Influenciador Vicky Vanilla em vídeo que viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução de vídeo
O vídeo contra Lula que viralizou entre os bolsonaristas, nos últimos dias, principalmente no Telegram e no WhatsApp, é do influenciador Vicky Vanilla, que tem cerca de 1 milhão de seguidores no TikTok e afirma ser "mestre e líder da Igreja de Lúcifer do Novo Aeon". Na publicação, ele fazia a previsão da vitória do candidato do PT no primeiro turno do último domingo (2) . 
O conteúdo foi publicado na última sexta-feira (30), mas só passou a viralizar no domingo (2), depois da confirmação do resultado das eleições, com o segundo turno definido entre Lula e Bolsonaro. No vídeo, Vicky Vanila aparece à frente de uma bandeira de Lula, anunciando uma união de diferentes religiões, ligadas ao satanismo e ao ocultismo, em favor da vitória do candidato do PT no primeiro turno, o que acabou não se concretizando.
Na segunda-feira (3), o próprio Vicky Vanilla divulgou outro vídeo em que afirma que a publicação ligando Lula ao satanismo foi “colocada fora de contexto” e transformada em fake news. O influencer ainda negou qualquer relação de Lula com a “casa espiritual”.

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"Está sendo espalhado como uma fake news tanto a meu respeito, quanto a respeito do candidato Lula, que não tem qualquer ligação com a nossa casa espiritual", afirmou Vicky, reclamando das ameaças sofridas.
"Recebi diversas ameaças, o bastante para fazer um boletim de ocorrência e entrar com representação judicial contra meus agressores", destacou.
Para tentar conter a circulação da fake news, a campanha de Lula publicou nota desmentindo qualquer ligação entre o ex-presidente e o satanismo.
Campanha do PT desmente Fake News ligando Lula ao satanismo
Campanha do PT fez publicação para desmentir fake news que liga Lula ao satanismo Crédito: Divulgação
"A verdade, como já repetimos antes, é que Lula é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja. Não existe relação entre Lula e o satanismo. Quem espalha isso é desonesto e abusa da boa-fé das pessoas. O vídeo circulou em muitos canais do Telegram e grupos de WhatsApp e comprova como os apoiadores de Bolsonaro abusam da boa-fé de das pessoas", diz a nota publicada no site oficial da campanha do petista.
Com informações da Agência Estado

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