Campanha do PT reage a fake news em redes sociais que liga Lula ao satanismo

BRASÍLIA - Com a definição do segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair BolsonaroJair Bolsonaro (PL), mentiras ou informações fora de contexto sobre a religião de ambos os candidatos começaram a circular com mais força nas redes sociais.
Um vídeo de Bolsonaro em uma loja da Maçonaria serve de munição para que apoiadores do petista tentem enfraquecer o presidente diante dos eleitores evangélicos. Do outro lado, bolsonaristas compartilham fake news associando Lula a um suposto “pacto com o diabo” e ao satanismo, também tentando intensificar a rejeição ao petista nesse segmento. A situação obrigou a campanha do PT a divulgar nota negando qualquer relação do ex-presidente com o satanismo.
O vídeo contra Lula que viralizou entre os bolsonaristas, nos últimos dias, principalmente no Telegram e no WhatsApp, é do influenciador Vicky Vanilla, que tem cerca de 1 milhão de seguidores no TikTok e afirma ser "mestre e líder da Igreja de Lúcifer do Novo Aeon". Na publicação, ele fazia a previsão da vitória do candidato do PT no primeiro turno do último domingo (2) .
O conteúdo foi publicado na última sexta-feira (30), mas só passou a viralizar no domingo (2), depois da confirmação do resultado das eleições, com o segundo turno definido entre Lula e Bolsonaro. No vídeo, Vicky Vanila aparece à frente de uma bandeira de Lula, anunciando uma união de diferentes religiões, ligadas ao satanismo e ao ocultismo, em favor da vitória do candidato do PT no primeiro turno, o que acabou não se concretizando.
"Recebi diversas ameaças, o bastante para fazer um boletim de ocorrência e entrar com representação judicial contra meus agressores", destacou.
Para tentar conter a circulação da fake news, a campanha de Lula publicou nota desmentindo qualquer ligação entre o ex-presidente e o satanismo.
"A verdade, como já repetimos antes, é que Lula é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja. Não existe relação entre Lula e o satanismo. Quem espalha isso é desonesto e abusa da boa-fé das pessoas. O vídeo circulou em muitos canais do Telegram e grupos de WhatsApp e comprova como os apoiadores de Bolsonaro abusam da boa-fé de das pessoas", diz a nota publicada no site oficial da campanha do petista.
Com informações da Agência Estado