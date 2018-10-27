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2º Turno

Campanha de Bolsonaro quer acompanhar apuração na sala-cofre do TSE

A informação foi apresentada pelo deputado Onyz Lorenzoni
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 22:53

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 22:53

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa após gravação de campanha, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A coligação de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que cinco representantes das campanhas de cada um dos dois candidatos possam acompanhar a apuração de votos na sala-cofre do tribunal.
Estamos em busca de um direito constitucional: a transparência dos atos públicos. Fizemos isso de forma democrática e ampla, explicou o articulador político de Bolsonaro, deputado Onyx Lorenzoni (DEM).
Segundo ele, o pedido só foi feito agora às vésperas do segundo turno porque a equipe estudava maneiras de garantir a credibilidade do sistema eletrônico, que não é usado em nenhum lugar com democracia consolidada, afirmou.
> Bolsonaro diz que, se eleito, apresentará reforma da Previdência em 2019
Caso a ministra Rosa Weber negue o pedido, Lorenzoni adiantou que tentará uma liminar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a presença na sala-cofre, onde geralmente a contagem é monitorada apenas por técnicos da casa.

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