Caminhoneiros bloqueiam vias no 3º dia de protesto

Protesto em Viana: caminhões estão parados em acostamento Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Caminhoneiros realizam nesta quarta-feira o terceiro dia de protesto contra a alta nos combustíveis. Os motoristas bloqueiam vias ou se mobilizam no acostamento de estradas de acesso a pelo menos três estados.

O movimento teve a adesão de mais profissionais e o número de interdições somente em rodovias federais chegou a 275 pontos nesta terça-feira, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Às 7h, os caminhoneiros se reuniam no acostamento de rodovias do estado do Rio. Em Campos, no km 75 da BR-101, nos dois sentidos, e no km 296 da Niterói-Manilha, em Itaboraí. Na rodovia BR-493 (Magé-Manilha), na BR-040 e na Rio-Santos, não há interdição.

No Rio, caminhões de reboque chegaram a ocupar as quatro faixas da pista central sentido Centro do Rio da Avenida Brasil, entre o Jardim América e Parada de Lucas, informou a TV Globo. Os motoristas reduziam a marcha e chegaram a parar em alguns momentos. Por volta das 7h, três faixas foram liberadas. O engarrafamento é grande no local e chega à Rodovia Presidente Dutra.

Na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Sul do estado do Rio, os caminhoneiros seguem concentrados no acostamento nas pistas sentido São Paulo e Rio.Em alguns trechos, os manifestantes atearam fogo em pneus, e a fumaça afeta a visibilidades de motoristas que circulam por aquele trecho, segundo a TV Globo. Apesar disso, não há pontos de congestionamento.

O protesto também se estendia, às 7h, no acostamento do km 182 (Paraíba do Sul) e do km 281 (Volta Redonda) da BR-393, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em Nova Iguaçu, os manifestantes ocuparam a beira da via do km 17 da BR-465 e, em Guapimirim, o km 104 da BR-116.

Os caminhoneiros também mantiveram o bloqueio na Rodovia Régis Bittencourt em ao menos dois trechos nesta quarta-feira. A informação é do G1, que cita informações da concessionária que administra a estrada, principal corredor entre São Paulo e os estados do Sul do país.

A rodovia está interditada nos dois sentidos nos trechos do km 470, na região de Jacupiranga, SP, ao km 477, sentido Sul; e km 478 ao km 477, sentido Norte. Também há bloqueio no sentido Sul do km 384, em Miracatu, ao km 385.