Caminhoneiro é morto com pedrada na cabeça em rodovia de Rondônia

Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça ao sair de um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 30. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia não tinha pontos de bloqueios em apoio à paralisação dos caminhoneiros, mas havia protestos na região. A pedra foi jogada por um manifestante, atravessou o para-brisa do veículo e acertou o motorista. A identidade da vítima não foi divulgada.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o caminhoneiro já estava morto. O caminhão que ele dirigia tem placa do município de Jaru, em Rondônia. A PRF e a Polícia Militar estão na BR-364.