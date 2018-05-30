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Agressão

Caminhoneiro é morto com pedrada na cabeça em rodovia de Rondônia

Segundo a PRF, motorista foi atingido por manifestante quando deixava posto de combustível na BR-364, em Vilhena

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 20:10
A pedra atravessou o para-brisa do caminhão e atingiu a cabeça do motorista Crédito: Polícia Rodoviária Federal | Divulgação
Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça ao sair de um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 30. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia não tinha pontos de bloqueios em apoio à paralisação dos caminhoneiros, mas havia protestos na região. A pedra foi jogada por um manifestante, atravessou o para-brisa do veículo e acertou o motorista. A identidade da vítima não foi divulgada.
> Vídeo mostra motorista de caminhão sendo agredido por furar bloqueio
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o caminhoneiro já estava morto. O caminhão que ele dirigia tem placa do município de Jaru, em Rondônia. A PRF e a Polícia Militar estão na BR-364.

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