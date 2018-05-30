Caminhoneiro é morto com pedrada na cabeça em rodovia de Rondônia

A pedra atravessou o para-brisa do caminhão e atingiu a cabeça do motorista Crédito: Polícia Rodoviária Federal | Divulgação

Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça ao sair de um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 30. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia não tinha pontos de bloqueios em apoio à paralisação dos caminhoneiros, mas havia protestos na região. A pedra foi jogada por um manifestante, atravessou o para-brisa do veículo e acertou o motorista. A identidade da vítima não foi divulgada.