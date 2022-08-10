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Folha de São Paulo

Camila Pitanga pede a volta de Lula no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais celebra nesta quarta-feira (10) a 21ª cerimônia de entrega do Grande Prêmio do Cinema Bras...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 19:31

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 19:31

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais celebra nesta quarta-feira (10) a 21ª cerimônia de entrega do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O evento começou com tom político acentuado, com gritos a favor de Lula puxados pela atriz Camila Pitanga.
Na abertura do prêmio, Silvero Pereira, que o apresentou ao lado de Pitanga, subiu ao palco para cantar "Sujeito de Sorte", de Belchior, entoando com firmeza versos icônicos como "tenho sangrado demais" e "ano passado eu morri, mas este ano eu não morro".
Quando surgiu no palco, a atriz, então, gritou de forma cantada: "A gente quer o Lula de novo". A plateia respondeu com aplausos e gritos a favor do presidenciável pelo PT, o Partido dos Trabalhadores.
Na sequência, um homem gritou "fora, Bolsonaro", puxando vaias ao atual chefe do Executivo. "Eu nem falo mais o nome dele", respondeu Pitanga.
O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro retornou ao formato presencial após dois anos de pandemia. Na cerimônia, são entregues troféus aos melhores do ano que passou no cinema, na televisão e no streaming, escolhidos pelos associados da Academia de Cinema.

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