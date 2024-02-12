Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Camarote da Sapucaí preparava comida no banheiro; responsável é presa
Veja fotos

Camarote da Sapucaí preparava comida no banheiro; responsável é presa

Alimentos servidos ao público estavam sendo preparados junto a objetos como meias e mochilas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 14:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 fev 2024 às 14:56
Alimentos servidos em camarote da Sapucaí estavam sendo preparados junto a objetos como meias e mochilas
Alimentos servidos em camarote da Sapucaí estavam sendo preparados junto a objetos como meias e mochilas Crédito: MPRJ
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu em flagrante, na noite do domingo, 11, a responsável pelo camarote Lounge Sapucaí por armazenamento impróprio de alimentos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conforme a promotora de Justiça Rosemery Duarte Viana, os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino do setor 12, junto a objetos como meias e mochilas.
"Todos os cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização", disse o órgão.
Os alimentos servidos ao público estavam sendo preparados junto a objetos como meias e mochilas. 
Ainda de acordo com a promotora de Justiça, que realizou a vistoria ao lado de agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (Ivisa-Rio) e da Polícia Civil, o local também não tinha refrigerador para o armazenamento dos alimentos, o que comprova a falta de cuidado com a alimentação servida no local.
Segundo o MPRJ, além do camarote onde foi realizada a prisão, a promotora de Justiça vistoriou os camarotes Alegria, Experience, Lounge Carioca e Favela.
"No camarote Alegria, alguns alimentos estavam acondicionados com refrigeração inadequada, tendo a situação sido solucionada. Os camarotes Experience e Lounge Carioca eram atendidos pela mesma cozinha, onde algumas inadequações foram ajustadas pelos responsáveis. O camarote Favela foi multado pela Fiscalização Sanitária por irregularidades no preparo e no acondicionamento dos alimentos", completou o ministério público estadual.

Camarote da Sapucaí preparava comida no banheiro

Em seu perfil no X (antigo Twitter), a Rio Carnaval confirmou que o espaço não tinha autorização da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para instalar uma cozinha.
A defesa da responsável pelo camarote Lounge Sapucaí não foi localizada. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo deixou espaço aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sambódromo sapucaí Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados