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Dia da Consciência Negra

Câmara debate situação das mulheres no Dia da Consciência Negra

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que propôs o evento, afirma que o objetivo do encontro é dar mais solidez às discussões e aos desafios colocados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 14:56

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 14:56

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Câmara dos Deputados promove na terça-feira (20), no Dia da Consciência Negra, o seminário Mulheres Negras Movem o Brasil: visibilidade e oportunidade. As mulheres negras no Brasil são 55,6 milhões, chefiam 41,1% das famílias negras e recebem, em média, 58,2% da renda das mulheres brancas, de acordo com os dados de 2015 extraídos do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça.
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que propôs o evento, afirma que o objetivo do encontro é dar mais solidez às discussões e aos desafios colocados.
O evento abre os "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres", uma campanha internacional que ocorre todos os anos, entre 25 de novembro (Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres) e 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos).
No período de 2003 a 2013, houve um aumento de 54% no número de assassinatos de mulheres negras enquanto houve redução em 10% na quantidade de assassinatos de mulheres brancas. No quadro diretivo das maiores empresas no Brasil, as negras são apenas 0,4% das executivas  apenas duas em um total de 548 executivos e executivas.
*Com informações da Agência Câmara.

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