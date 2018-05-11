Caixa aprova mudanças para aprimorar governança corporativa

Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo | ABr

O conselho de administração da Caixa Econômica Federal aprovou a implementação de medidas de aprimoramento e fortalecimento de sua governança corporativa. Segundo comunicado do banco, as medidas são sustentadas em cinco pilares: compromisso com a governança corporativa; estrutura e funcionamento dos conselhos estatutários; ambiente de controle da Caixa; transparência, ética e integridade; e eficiência operacional, gestão de contratos e patrocínios.

Dentre as medidas, o banco destaca o aprimoramento de temas como segurança da informação, revisão do código de ética e conduta, do ambiente de controle, incluindo a criação da Diretoria Executiva de Controles Internos e a Diretoria de Auditoria Interna, além da criação do portal Transparência Caixa com informações sobre processos, políticas, regimentos dos comitês de sua estrutura de governança, operações com entes públicos e contratações de fornecedores.