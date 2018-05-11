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Medidas

Caixa aprova mudanças para aprimorar governança corporativa

Conselho de administração da Caixa aprovou implementação de medidas que estão em cinco pilares

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 19:27
Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo | ABr
O conselho de administração da Caixa Econômica Federal aprovou a implementação de medidas de aprimoramento e fortalecimento de sua governança corporativa. Segundo comunicado do banco, as medidas são sustentadas em cinco pilares: compromisso com a governança corporativa; estrutura e funcionamento dos conselhos estatutários; ambiente de controle da Caixa; transparência, ética e integridade; e eficiência operacional, gestão de contratos e patrocínios.
Dentre as medidas, o banco destaca o aprimoramento de temas como segurança da informação, revisão do código de ética e conduta, do ambiente de controle, incluindo a criação da Diretoria Executiva de Controles Internos e a Diretoria de Auditoria Interna, além da criação do portal Transparência Caixa com informações sobre processos, políticas, regimentos dos comitês de sua estrutura de governança, operações com entes públicos e contratações de fornecedores.
"Com isso, a Caixa apresenta importante avanço e alinhamento às melhores práticas de mercado e a consolidação de uma cultura de governança corporativa. O propósito é a criação e reforço do conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, para assegurar o alinhamento ente a gestão empresarial, o compromisso com a sociedade e com os órgãos de fiscalização e controle", diz a empresa.

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