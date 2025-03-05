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Eleições

Caiado diz que formará chapa com Gusttavo Lima para a Presidência em 2026

O governador de Goiás afirmou ainda que o lançamento da pré-candidatura dos dois será em Salvador, no dia 4 de abril

Publicado em 05 de Março de 2025 às 19:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 19:52
SÃO PAULO - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (5) que vai compor chapa com o cantor Gusttavo Lima (sem partido) nas próximas eleições à Presidência da República, em 2026.
Caiado diz que iniciará pré-campanha com viagens nos próximos meses. A informação foi publicada pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo UOL. O governador afirmou ainda que o lançamento da pré-candidatura dos dois será em Salvador, no dia 4 de abril.
Contudo, não se sabe ainda quem será candidato a presidente e vice. Segundo o governador, os dois estarão na mesma chapa, mas a decisão sobre quem será o candidato a presidente só será tomada em 2026.
"O importante é que vamos estar juntos", disse ao UOL. "A decisão será em 2026. Até lá vamos trabalhar."
Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o cantor Gusttavo Lima
Ronaldo Caiado e o Gusttavo Lima podem compor chapa presidencial em 2026 Crédito: Secom-GO e Instagram
Caiado foi o primeiro nome da direita a colocar candidatura na mesa. Ele anunciou sua disposição para concorrer em 2026 já no ano passado.
O cantor sertanejo Gusttavo Lima revelou o desejo de ser candidato em janeiro deste ano. Desde então, tem se aproximado do governador de Goiás e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que foi candidato a prefeito de São Paulo em 2024.
Gusttavo Lima ainda não tem partido. Além do União Brasil, partido de Caiado, o artista já recebeu convite do PP, mas a sigla não garantiu a vaga para que ele dispute a Presidência.
O cantor enfrenta investigações, foi indiciado no ano passado por lavagem de dinheiro e organização criminosa e chegou a ter a prisão decretada.
Jair Bolsonaro já disse que o PL aceita conversar com o cantor, mas também vetou sua candidatura ao Planalto. "O PL tem candidato para presidente em 2026. O candidato sou eu!", reiterou o ex-presidente, que está inelegível.

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